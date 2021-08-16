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В Улан-Удэ пенсионера обвиняют в приставании к мальчикам

В Улан-Удэ пенсионера обвиняют в приставании к мальчикам
Происшествия,  Фото:pexels.com
О пожилом извращенце рассказали сами дети

В субботу Telegram-канал «Перехват 03» сообщил о задержании пожилого извращенца из микрорайона Аэропорта.

По информации Telegram-канала, о приставаниях пенсионера рассказали мальчики, немногим старше десяти лет. По словам детей, соседский старик катал их на машине, давая порулить. Таким образом, увозил подальше, где и пытался совершать развратные действия.

- Слухи о добром дедушке дошли до родителей. Предварительно, с дедушкой познакомились около десятка детей. Все мужского пола, - говорится в сообщении «Перехват 03».

Сообщается, что возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Информированный источник подтвердил «Байкал-Daily» задержание этого мужчины. Однако речь идёт не о десятке детей, а о двух фактах. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на детской площадке в Улан-Удэ задержали извращенца. За эксгибиционистом приехали росгвардейцы.


развратные действия дети

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