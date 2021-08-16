В Бурятии на контроль взято 131 подтопленное подворье

В ближайшие сутки на реках в нескольких районах возможен подъём уровней воды
Сейчас на контроле МЧС находится 131 подтопленный приусадебный участок в Бурятии.
- В связи с выпавшими 6-7 августа обильными осадками в виде дождя по южной части республики (Закаменском, Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском районах и городе Улан-Удэ) произошло повышение уровня рек Джида, Темник и Селенга. Вода вышла на пойму рек, произошло подтопление низменных участков выходом воды на пойму рек, а также грунтовыми водами. На сегодня на контроле Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России остаётся 131 подтопленный приусадебный участок, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Недавно в Бурятии было принято решение о выделении материальной помощи пострадавшим в Закаменском и Джидинском районах. В общей сложности выделено 15,6 млн рублей. Работа комиссий районов по подсчёту пострадавших и определению ущерба продолжается.
Выход воды на пойму
По состоянию на 8.00, уровень в реке Селенга в Улан-Удэ составляет 213 см. Ожидается, что в ближайшие двое суток спад продолжится.
- Произошло увеличение уровня воды в озере Котокель в Прибайкальском районе, что спровоцировало подтопление 26 приусадебных участков в селе Исток Прибайкальского района. Угрозы жилым домам нет. Уровень воды стабильно снижается. Информирование населения проведено. Уровень воды в озере Котокельское за сутки понизился на 1 см и составляет 536 см, - отметили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В районах, где отмечается повышение уровня рек, укрепляют береговые линии и возводят защитные сооружения.
Также в некоторых местах в регионе наблюдался выход вод на дорогу, вводилось частичное ограничение движения для транспорта. На сегодня между Наушками в Кяхтинском районе и Цаган-Усуном Джидинского района ограничено движение для легковушек. Выставлены запрещающие знаки.
- На случай ухудшения обстановки в готовность приведены пункты временного размещения. Группировка сил для проведения эвакуации населения, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.
Сейчас наблюдается выход воды на пойму на реках центральных районов:
- на р. Селенга – г. Улан-Удэ наблюдается выход воды на пойму слоем 3 см.;
- на р. Селенга – с. Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 93 см.;
- на р. Селенга – с. Кабанск наблюдается выход воды на пойму слоем 74 см.;
- на р. Чикой – с. Поворот наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см.;
- на р. Селенга – с. Усть-Кяхта наблюдается выход воды на пойму слоем 71 см.;
- на р. Селенга – с. Наушки наблюдается выход воды на пойму слоем 54см.;
- на р. Джида – с. Хамней наблюдается выход воды на пойму слоем 21 см.;
- на р. Джида – ст. Джида наблюдается выход воды на пойму слоем 1 см.
Уровень воды озера Котокель – село Исток - составляет 536 см, подтоплены огороды.
В ближайшие сутки на реках южных и юго-западных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков. На остальных же реках прогнозируется медленный спад.
В Бурятии на контроль взято 131 подтопленное подворье
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар действует в труднодоступной местности
Водитель, удиравший от полицейский, влетел в автомобиль
Мужчина пытался вынести бутылку под курткой
Женщина расправилась с мужчиной, когда он спал
Пожар произошёл ранним утром
Домушник обыскивал дом, где были две женщины
Участники аварии перекрыли всю улицу
Общий ущерб превысил 500 тысяч
Названы основные причины пожаров в республике
С насваем прилетают в основном жители Средней Азии
Подросток выполнял строительные работы
Преступление произошло 20 лет назад
Пьяный подросток пытался украсть деньги из двух организаций
Молодой человек не прошёл проверку на рамке металлодетектора
В одной из аварий сбитая лошадь влетела в лобовое стекло