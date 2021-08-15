Пострадавший получил многочисленные травмы
Накануне, 14 августа, в Улан-Удэ под колёса автомобиля «Тойота Королла» попал 58-летний работник коммунальной службы. Наезд произошёл днём на улице Ботаническая.
- В 14.50 часов 35-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Ботаническая в направлении улицы Лимонова, напротив дома 8А, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1963 г.р. Он проводил уборку на краю проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавший был в светоотражающем жилете.
В результате наезда мужчина были госпитализирован в БСМП с многочисленными травмами.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Улан-Удэ произошёл смертельный наезд. Мужчину насмерть сбила «Тойота Камри», которой управлял лишённый прав водитель.
В Улан-Удэ «Тойота» сбила работника коммунальной службы
Происшествия, Фото:
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