В Бурятии отправили в колонию лидера группы «чёрных лесорубов»





























В Бурятии осудили организатора преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой леса.Группу «чёрных лесорубов» накрыли ещё в октябре 2019 года. Полицейские задержали трёх мужчин – 28-летнего организатора и двух работников, 29 и 23 лет.- Незаконная вырубка древесины осуществлялась под видом легальной предпринимательской деятельности на территории Иволгинского лесничества. Для придания законности преступной деятельности бригада использовала специальный молоток для клеймения деревьев. В последующем незаконно вырубленный лес транспортировался на пункт приёма и отгрузки древесины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Всего мужчины вырубили свыше тысячи кубических метров древесины. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 12 миллионов рублей.В ходе расследования уголовного дела была изъята лесозаготовительная техника и деловая древесина.В декабре 2020 года суд признал двоих фигурантов виновными и приговорил их к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы условно.13 июля 2021 года суд признал вину организатора преступной группы. Он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в 10-дневный срок, - уточнили в МВД по Бурятии.