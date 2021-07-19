В центре Улан-Удэ напали на продавщицу мороженого











«Помогите найти нашего спасителя, пожалуйста. Мы хотим отблагодарить вас за вашу смелость! За то, что не прошли мимо и не оставили хрупкую девушку-продавца в беде. Спасибо вашим родителям. Вы воспитали достойного сына, низкий вам поклон».



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что нападавший уже задержан. Им оказался 44-летний мужчина. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.















В выходные в центре Улан-Удэ, возле торгового центра «Еврозона», на продавщицу мороженого напал мужчина. Инцидент зафиксировал видеорегистратор, запись с которого опубликовали в паблике «Аноним 03».На кадрах видно, как мужчина шаткой походкой ходит из стороны в сторону вдоль торгового центра. Он то пройдётся, то присядет на ступеньки. Судя по всему, он был нетрезв. Затем он подходит к торговой точке сбоку, приостанавливается и, внезапно ускорившись, идёт к продавщице. Сама драка на камеру не попала, слышны только крики женщины. Тут на помощь подоспели прохожие. Молодой человек схватил нападающего и вытолкнул его на тротуар. Нападавший поспешил удалиться.Перепуганная продавщица вышла из-за прилавка и стала кому-то звонить. С ней оставались прохожий-спаситель с девушкой, затем подошли ещё двое молодых парней. Теперь неравнодушного прохожего ищут и хотят наградить за смелость: