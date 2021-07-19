 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП

В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подростка эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте

Летом стали чаще происходить ДТП с участием детей, которые с разрешения или без ведома родителей управляют автомобилями, мотоциклами.

- Как правило, из-за отсутствия навыков вождения происходят тяжёлые аварии с участием подростков, - отмечают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

За последние две недели произошло два таких случая. 15-летний подросток пострадал при опрокидывании машины. Он поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытый полный вывих левой стопы, закрытый перелом левого предплечья. Были множественные ссадины мягких тканей лица, туловища, рук и ног. Пострадавший находился в травматическом шоке.

В район выехала бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии в составе анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и фельдшера. На месте они провели трепанацию черепа, удалив гематому.

Состояние подростка стабилизировали, а затем его эвакуировали на вертолёте Ми-8 АМТ с медицинским модулем в детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ. При этом пациент находился на аппарате ИВЛ.

- 17-летний подросток, управляя мотоциклом, также попал в ДТП. Поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени, - сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии об ещё одном случае.

Подросток был эвакуирован санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

ДТП медицинская помощь операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП
В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП
Происшествия, 19.07.2021
Подростка эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте
В Улан-Удэ после обращения в больницу умер подросток
В Улан-Удэ после обращения в больницу умер подросток
Происшествия, 19.07.2021
Врачи «проглядели» гнойный острый перитонит, считают близкие погибшего подростка
Житель Бурятии пытался незаконно продать нефрит на 5 млн
Житель Бурятии пытался незаконно продать нефрит на 5 млн
Происшествия, 19.07.2021
Продавца нефрита задержали во время демонстрации камней покупателю
Житель Бурятии, обвиняемый в пытках, находится в бегах
Житель Бурятии, обвиняемый в пытках, находится в бегах
Происшествия, 19.07.2021
Преступление произошло семь лет назад 
В Бурятии лихач выехал на «встречку» и едва не устроил ДТП
В Бурятии лихач выехал на «встречку» и едва не устроил ДТП
Происшествия, 18.07.2021
Инцидент произошёл в пригороде Улан-Удэ. Видео
Двое детей пострадали в ДТП в Бурятии
Двое детей пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 18.07.2021
В момент аварии они находились на заднем пассажирском сидении
В Бурятии утонула женщина
В Бурятии утонула женщина
Происшествия, 18.07.2021
Жительница республики заснула, плавая на надувном матрасе
В Москве возник расистский скандал с ещё одной уроженкой Бурятии
В Москве возник расистский скандал с ещё одной уроженкой Бурятии
Происшествия, 17.07.2021
Вновь, как и в первом случае, скандал возник из-за места на лавочке
Жителя Иркутской области дважды обманули лжесотрудники банка
Жителя Иркутской области дважды обманули лжесотрудники банка
Происшествия, 17.07.2021
Мужчина лишился более двух миллионов рублей
В пригороде Улан-Удэ водители подрались после ДТП
В пригороде Улан-Удэ водители подрались после ДТП
Происшествия, 17.07.2021
До крови оказался побит виновник аварии
В Улан-Удэ в разбитой машине оказались заблокированы пострадавшие
В Улан-Удэ в разбитой машине оказались заблокированы пострадавшие
Происшествия, 17.07.2021
Спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлических инструментов
В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке
В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, 17.07.2021
Огонь прошёл меньше гектара леса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^