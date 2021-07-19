В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП

Подростка эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте



Летом стали чаще происходить ДТП с участием детей, которые с разрешения или без ведома родителей управляют автомобилями, мотоциклами.



- Как правило, из-за отсутствия навыков вождения происходят тяжёлые аварии с участием подростков, - отмечают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



За последние две недели произошло два таких случая. 15-летний подросток пострадал при опрокидывании машины. Он поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытый полный вывих левой стопы, закрытый перелом левого предплечья. Были множественные ссадины мягких тканей лица, туловища, рук и ног. Пострадавший находился в травматическом шоке.



В район выехала бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии в составе анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и фельдшера. На месте они провели трепанацию черепа, удалив гематому.



Состояние подростка стабилизировали, а затем его эвакуировали на вертолёте Ми-8 АМТ с медицинским модулем в детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ. При этом пациент находился на аппарате ИВЛ.



- 17-летний подросток, управляя мотоциклом, также попал в ДТП. Поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени, - сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии об ещё одном случае.



Подросток был эвакуирован санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.



