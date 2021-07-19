Подростка эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте
Летом стали чаще происходить ДТП с участием детей, которые с разрешения или без ведома родителей управляют автомобилями, мотоциклами.
- Как правило, из-за отсутствия навыков вождения происходят тяжёлые аварии с участием подростков, - отмечают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
За последние две недели произошло два таких случая. 15-летний подросток пострадал при опрокидывании машины. Он поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытый полный вывих левой стопы, закрытый перелом левого предплечья. Были множественные ссадины мягких тканей лица, туловища, рук и ног. Пострадавший находился в травматическом шоке.
В район выехала бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии в составе анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и фельдшера. На месте они провели трепанацию черепа, удалив гематому.
Состояние подростка стабилизировали, а затем его эвакуировали на вертолёте Ми-8 АМТ с медицинским модулем в детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ. При этом пациент находился на аппарате ИВЛ.
- 17-летний подросток, управляя мотоциклом, также попал в ДТП. Поступил в районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени, - сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии об ещё одном случае.
Подросток был эвакуирован санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
В Бурятии подростку сделали трепанацию черепа после ДТП
Происшествия, Фото:
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