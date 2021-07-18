В Бурятии утонула женщина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жительница республики заснула, плавая на надувном матрасе



В Бурятии утонула женщина. О трагедии, случившейся 17 июля на Слюдянском озере в Северо-Байкальском районе, сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



- Плавая на надувном матрасе, уснула, перевернулась и захлебнулась. Очевидцы извлекли на берег. Пытались оказать помощь безуспешно. Не дожидаясь бригады скорой помощи, привезли в ЧУЗ «РЖД медицина г. Северобайкальск», - говорится здесь.



«Земляки, будьте внимательны и бдительны на отдыхе! Берегите себя и своих близких», - добавляется в группе.





