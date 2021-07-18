Жительница республики заснула, плавая на надувном матрасе
В Бурятии утонула женщина. О трагедии, случившейся 17 июля на Слюдянском озере в Северо-Байкальском районе, сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
- Плавая на надувном матрасе, уснула, перевернулась и захлебнулась. Очевидцы извлекли на берег. Пытались оказать помощь безуспешно. Не дожидаясь бригады скорой помощи, привезли в ЧУЗ «РЖД медицина г. Северобайкальск», - говорится здесь.
«Земляки, будьте внимательны и бдительны на отдыхе! Берегите себя и своих близких», - добавляется в группе.
В Бурятии утонула женщина
Происшествия, Фото:
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