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В Улан-Удэ водитель проехал на красный и едва не столкнулся с автобусом

В Улан-Удэ водитель проехал на красный и едва не столкнулся с автобусом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварии удалось избежать чудом. ВИДЕО

Госавтоинспекция Бурятии поделилась видео, на котором запечатлён инцидент в Улан-Удэ, едва не приведший к ДТП. Водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и лишь чудом избежал столкновения с автобусом.

видео - УГИБДД по Бурятии 

Всего с начала года камеры ГИБДД зафиксировали около восьми тысяч нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора.

Данное нарушение влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских на срок от четырёх до шести месяцев.
ГИБДД водители

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