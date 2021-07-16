В Улан-Удэ водитель проехал на красный и едва не столкнулся с автобусом





видео - УГИБДД по Бурятии



Всего с начала года камеры ГИБДД зафиксировали около восьми тысяч нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора.



Данное нарушение влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских на срок от четырёх до шести месяцев.



Госавтоинспекция Бурятии поделилась видео, на котором запечатлён инцидент в Улан-Удэ, едва не приведший к ДТП. Водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и лишь чудом избежал столкновения с автобусом.