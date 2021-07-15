Дальнобойщика поймали с крупной партией омуля из Бурятии





















Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на севере Бурятии транспортные полицейские задержали браконьеров, ловивших байкальский омуль сетями . Ущерб составил 1 миллион 80 тысяч рублей.

На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра грузовой машины обнаружили партию незаконно выловленного байкальского омуля.Водитель рефрижератора вёз партию кеты и морепродуктов из Хабаровска в Иркутск. Однако в большегрузе обнаружили также четыре коробки, в которых находилось около 100 кг байкальского омуля.Дальнобойщик рассказал, что свежемороженый товар его попросили довезти до Иркутска неизвестные лица по пути следования через Бурятию.Водитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа.- Незаконный груз задержан сотрудниками полиции до выяснения обстоятельств и помещён на ответственное хранение. Проводится доследственная проверка для принятия правового решения, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.1 октября 2017 года минсельхоз России ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля в связи с угрозой популяции эндемика. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.