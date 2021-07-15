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Дальнобойщика поймали с крупной партией омуля из Бурятии

Дальнобойщика поймали с крупной партией омуля из Бурятии
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Водитель фуры заверил, что не знает отправителей байкальского омуля

На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра грузовой машины обнаружили партию незаконно выловленного байкальского омуля.


Водитель рефрижератора вёз партию кеты и морепродуктов из Хабаровска в Иркутск. Однако в большегрузе обнаружили также четыре коробки, в которых находилось около 100 кг байкальского омуля.

Дальнобойщик рассказал, что свежемороженый товар его попросили довезти до Иркутска неизвестные лица по пути следования через Бурятию.



Водитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

- Незаконный груз задержан сотрудниками полиции до выяснения обстоятельств и помещён на ответственное хранение. Проводится доследственная проверка для принятия правового решения, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

 
1 октября 2017 года минсельхоз России ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля в связи с угрозой популяции эндемика. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на севере Бурятии транспортные полицейские задержали браконьеров, ловивших байкальский омуль сетями. Ущерб составил 1 миллион 80 тысяч рублей.
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