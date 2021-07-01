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В Бурятии браконьеры выловили омуля на миллион рублей

В Бурятии браконьеры выловили омуля на миллион рублей
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Омуль браконьеры ловили сетями

В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские задержали браконьеров, ловивших байкальский омуль сетями. Ущерб составил 1 миллион 80 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Транспортные полицейские проводили рейд на берегу озера Байкал. Возле посёлка Нижнеангарск они обнаружили вёсельную лодку, в которой были 295 омулей и шесть хариусов. Рыбу выловили сетями – запрещённым орудием.


Задержаны двое 30-летних ранее судимых местных жителей.

На них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба». Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.


С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля (независимо от веса) составляет 7 280 рублей.
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