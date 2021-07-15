В Бурятии на дороге на Байкал горит «КамАЗ»





























Сегодня во второй половине дня в Прибайкальском районе Бурятии на трассе Улан-Удэ Курумкан вблизи села Турка, на дороге, ведущей на Байкал, загорелся грузовик. Столбы дыма видны далеко вокруг.Очевидцами происшествия стали проезжающие мимо люди, в том числе фоторекорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что горит «КамАЗ». Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.