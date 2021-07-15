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В Бурятии на дороге на Байкал горит «КамАЗ»

В Бурятии на дороге на Байкал горит «КамАЗ»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, РА ГО и ЧС
Пожар произошёл в Прибайкальском районе

Сегодня во второй половине дня в Прибайкальском районе Бурятии на трассе Улан-Удэ Курумкан вблизи села Турка, на дороге, ведущей на Байкал, загорелся грузовик. Столбы дыма видны далеко вокруг.

Очевидцами происшествия стали проезжающие мимо люди, в том числе фоторекорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что горит «КамАЗ». Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.







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