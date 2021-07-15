В Бурятии на дороге на Байкал горит «КамАЗ»

Пожар произошёл в Прибайкальском районе
Сегодня во второй половине дня в Прибайкальском районе Бурятии на трассе Улан-Удэ Курумкан вблизи села Турка, на дороге, ведущей на Байкал, загорелся грузовик. Столбы дыма видны далеко вокруг.
Очевидцами происшествия стали проезжающие мимо люди, в том числе фоторекорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что горит «КамАЗ». Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
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