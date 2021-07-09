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В Бурятии жертву заставили перед убийством копать себе могилу

В Бурятии жертву заставили перед убийством копать себе могилу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Под суд пойдут убившие напарника лесорубы

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины и 29-летнего молодого человека. Они обвиняются в грабеже и убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в Мухоршибирском районе в июле 2020 года

По данным следствия, тем летом обвиняемые работали на деляне в лесу на территории Мухоршибирского участкового лесничества вместе с малознакомым напарником. 3 июля 2020 года они вместе стали распивать спиртные напитки в жилом вагончике. Ночью произошло ссора, во время которой один из обвиняемых ограбил нового работника и украл телефон, а второй спустя некоторое время избил его.

Избитый мужчина пообещал, что при первой возможности заявит на них в полицию. Тогда лесорубы решили убить его. Они на тракторе увезли вглубь леса, где заставили копать себе могилу.

Затем они поочерёдно, передавая друг другу нож, нанесли своей жертве несколько ударов клинком в грудь. Тело закопали в яме.

Вернувшись в вагончик, сожгли одежду убитого, а наутро сообщили работодателю, что напарник якобы собрал вещи и ушёл.

Позже в правоохранительные органы обратились родственники пропавшего молодого человека. В ходе розыска полицейские у одного из обвиняемых обнаружили телефон пропавшего. После оба соучастника написали явки с повинной. На допросах мужчины рассказали о преступлении.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
убийство

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