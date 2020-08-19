Двое жителей Бурятии убили напарника и спрятали труп в лесу

Они закопали тело в яме



Житель Бурятии, объявленный в розыск, найден мёртвым. По подозрению в убийстве в Мухоршибирском районе задержаны его напарники – работники лесозаготовительной организации 28 и 44 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, убийство произошло ночью 4 июля. Трое работников распивали спиртное в вагончике на деляне. Мужчины поссорились и подрались. Двое из них увезли третьего на другой участок леса. Затем каждый из них нанёс ножом мужчине множество ударов в грудь.



В момент захоронения тела, испугавшись, что жертва жива, один из убийц сучком от дерева нанёс по голове ещё несколько ударов.



Затем они закопали труп в вырытой яме, забросали её сучьями и травой.



Задержанные во всём признались. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения: следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу.

