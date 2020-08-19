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Двое жителей Бурятии убили напарника и спрятали труп в лесу

Двое жителей Бурятии убили напарника и спрятали труп в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они закопали тело в яме

Житель Бурятии, объявленный в розыск, найден мёртвым. По подозрению в убийстве в Мухоршибирском районе задержаны его напарники – работники лесозаготовительной организации 28 и 44 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, убийство произошло ночью 4 июля. Трое работников распивали спиртное в вагончике на деляне. Мужчины поссорились и подрались. Двое из них увезли третьего на другой участок леса. Затем каждый из них нанёс ножом мужчине множество ударов в грудь.

В момент захоронения тела, испугавшись, что жертва жива, один из убийц сучком от дерева нанёс по голове ещё несколько ударов.

Затем они закопали труп в вырытой яме, забросали её сучьями и травой.

Задержанные во всём признались. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения: следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу.
убийство
 
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