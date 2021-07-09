У пьяного мужчины не было водительских прав
Ранее судимый житель Северобайкальска признан виновным в повторной езде в нетрезвом виде.
Мужчина, имея две судимости за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительских прав, вновь сел за руль машины пьяным. Автомобилиста задержали полицейские.
Суд отменил виновному условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил лишение свободы сроком на 1 год 3 месяца. Отбывать наказание любитель пьяной езды будет в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на три года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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