Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

У пьяного мужчины не было водительских прав



Ранее судимый житель Северобайкальска признан виновным в повторной езде в нетрезвом виде.



Мужчина, имея две судимости за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительских прав, вновь сел за руль машины пьяным. Автомобилиста задержали полицейские.



Суд отменил виновному условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил лишение свободы сроком на 1 год 3 месяца. Отбывать наказание любитель пьяной езды будет в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на три года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



