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В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»

В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»
Происшествия, 
Преимущественно подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей

МВД Бурятии призывает граждан проявлять бдительность при приёме денежных купюр. Так, в текущем году возбуждено 32 уголовных дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

В пресс-службе МВД подчеркивают, что 25 из этих дел - по фактам сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.

По информации следствия, установлена причастность к совершению преступлений восьми улан-удэнцев, которые 2020 году сбыли 13 поддельных пятитысячных купюр. Проводится расследование.



За сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Также полиция республики призывает граждан проявить особую бдительность при приеме банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей.

В частности, необходимо обращать особое внимание на:

- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность),
- микроперфорацию (должна быть видна только на просвет),
- водяные знаки (должны быть отчетливые, не размытые, просматриваться внутри бумаги),
- наличие КИП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света на орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР»),
- наличие микротекста на купюре.

В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся их сбыть, необходимо:

- не отказываться от «подозрительной» банкноты и не возвращать их сбытчику;
- незамедлительно вызвать охранные службы, сотрудников полиции, обратившись по телефонам: 29-52-14, 102;
- под любым предлогом постараться удержать злоумышленника до прибытия полицейских;
- попытаться запомнить его приметы, автотранспорт, на котором передвигается злоумышленник, его государственный номер.

фальшивые деньги

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