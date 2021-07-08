В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»

МВД Бурятии призывает граждан проявлять бдительность при приёме денежных купюр. Так, в текущем году возбуждено 32 уголовных дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
В пресс-службе МВД подчеркивают, что 25 из этих дел - по фактам сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.
По информации следствия, установлена причастность к совершению преступлений восьми улан-удэнцев, которые 2020 году сбыли 13 поддельных пятитысячных купюр. Проводится расследование.
За сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Также полиция республики призывает граждан проявить особую бдительность при приеме банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей.
В частности, необходимо обращать особое внимание на:
- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность),
- микроперфорацию (должна быть видна только на просвет),
- водяные знаки (должны быть отчетливые, не размытые, просматриваться внутри бумаги),
- наличие КИП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света на орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР»),
- наличие микротекста на купюре.
В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся их сбыть, необходимо:
- не отказываться от «подозрительной» банкноты и не возвращать их сбытчику;
- незамедлительно вызвать охранные службы, сотрудников полиции, обратившись по телефонам: 29-52-14, 102;
- под любым предлогом постараться удержать злоумышленника до прибытия полицейских;
- попытаться запомнить его приметы, автотранспорт, на котором передвигается злоумышленник, его государственный номер.