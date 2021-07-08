В Бурятии участились случаи сбыта «фальшивок»









За сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Также полиция республики призывает граждан проявить особую бдительность при приеме банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей.



В частности, необходимо обращать особое внимание на:



- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность),

- микроперфорацию (должна быть видна только на просвет),

- водяные знаки (должны быть отчетливые, не размытые, просматриваться внутри бумаги),

- наличие КИП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света на орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР»),

- наличие микротекста на купюре.



В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся их сбыть, необходимо:



- не отказываться от «подозрительной» банкноты и не возвращать их сбытчику;

- незамедлительно вызвать охранные службы, сотрудников полиции, обратившись по телефонам: 29-52-14, 102;

- под любым предлогом постараться удержать злоумышленника до прибытия полицейских;

- попытаться запомнить его приметы, автотранспорт, на котором передвигается злоумышленник, его государственный номер.





МВД Бурятии призывает граждан проявлять бдительность при приёме денежных купюр. Так, в текущем году возбуждено 32 уголовных дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».В пресс-службе МВД подчеркивают, что 25 из этих дел - по фактам сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.По информации следствия, установлена причастность к совершению преступлений восьми улан-удэнцев, которые 2020 году сбыли 13 поддельных пятитысячных купюр. Проводится расследование.