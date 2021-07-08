В Улан-Удэ гражданин Азербайджана ответит за убийство 20-летней давности

Убийца всё это время скитался по стране, скрываясь от правосудия
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина Азербайджана об убийстве 20-летней давности.
По данным следствия, около 20 лет назад гражданин Азербайджана проживал и работал в Улан-Удэ. Вечером 9 мая 2001 года после застолья, пьяный мужчина пришёл домой к своему знакомому земляку, жившему по улице Шаляпина. Между ними произошла ссора. Гость ударил своего оппонента ножом в грудь, убив на месте.
Убийца в этот же день сел на проходящий поезд. Затем скитался по стране. В последнее время он осел в Свердловской области.
После убийства следователи допросили свидетелей и очевидцев преступления, в основном – соотечественников погибшего мужчины. Они предполагаемого преступника называли разными именами и фамилиями, так как были плохо знакомы с ним. Поэтому его личность и местонахождение на тот момент установить не удалось, и преступление оставалось нераскрытым. Однако наряду с другими аналогичными уголовными делами работа по нему не прекращалась.
- Недавно, после тщательного изучения и анализа дела, следователь составил план процессуальных действий, в рамках которого органу дознания даны поручения. При их выполнении сопоставлены все озвученные свидетелями варианты фамилий и имён подозреваемого. Затем по различным картотекам и базам данных проведены выборки и сравнения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Один из таких вариантов совпал с данными о получении водительского удостоверения иностранцем. В личном деле имелась его фотография, по которой свидетели опознали нападавшего. Так удалось установить его личность, после чего сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и задержали его.
На допросе иностранец признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы, учинённой им более 20 лет назад.
В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
В Улан-Удэ гражданин Азербайджана ответит за убийство 20-летней давности
Происшествия, Фото:
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