Улан-удэнцу на улице предложили взвеситься и обокрали его

Местные карманники придумали необычный способ грабить людей



Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Улан-Удэ по подозрению в краже дорогостоящего смартфона. Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, привлечённый к уголовной ответственности молодой человек уже был ранее судимый за аналогичные преступления.



Инцидент произошёл ночью 10 апреля рядом с баром в Железнодорожном районе. К посетителю, на время вышедшему улицу, подошли двое неизвестных парней.



- У мужчин завязался разговор, в ходе которого прохожие под предлогом вычисления веса потерпевшего по очереди поднимали его. А через некоторое время заявитель заметил, что из кармана джинсов пропал телефон, - рассказали в МВД.



В итоге ущерб составил 50 тысяч рублей. Также стало известно, что украденный гаджет преступник продал прохожему на следующий же день.



В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.



