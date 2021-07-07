В Бурятии отец семи детей истязал старших из них

После очередных побоев девочка обратилась к местному фельдшеру



В Джидинском районе Бурятии 38-летний местный житель предстанет перед судом за истязание своих детей. Всего в семье воспитывается семь детей, издевался мужчина только над двумя старшими.



По данным следствия, многодетный отец злоупотреблял спиртными напитками. Будучи пьяным, он поднимал руку на старших дочь и сына. В качестве наказания за мелкие провинности, а также, понуждая к работе по дому, он оскорблял детей и бил руками и ногами по голове и телу.



К остальным детям мужчина насилие не применял. После очередных побоев дочь обратилась за медпомощью к местному фельдшеру. Медик передал сообщение об истязании несовершеннолетней в правоохранительные органы.



- На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Истязание двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного». В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

