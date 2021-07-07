В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента









6 июля около шести вечера в Улан-Удэ на улице Жердева, напротив магазина «Смит», произошло ДТП. По предварительным данным, Nissan Х-trail выезжал со второстепенной дороги, водитель не предоставил преимущество автомобилю Nissan Тiida, в результате произошло столкновение.Примечательно в этом ДТП другое. Автомобилем Nissan Тiida управлял мастер одного из автотехцентров. Туда обратилась девушка, чтобы ей заправили кондиционер и устранили неисправность. Вместе с мастером они поехали по городу на диагностику и в этот момент попали в ДТП.- Всё, что она заплатила, а это 1900 рублей за заправку кондиционера, в результате ДТП жидкость вылилась на асфальт. Авария обошлась без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Между всеми участниками ДТП возник жаркий спор по вопросам и обстоятельствам аварии.- Спорили, кто кому не уступил, кто кого не увидел и так далее. Обидно было всем, - добавляет очевидец.Спустя некоторое время к ним подъехал другой водитель на автомобиле Тoyota Сamry. Мужчина начал утверждать, что здесь не двойное ДТП, а тройное.Водитель рассказал, что ехал в правом ряду, пропускал Nissan Х-trail, и на его глазах произошло столкновение. Но вскоре на крыле своего автомобиля он увидел вмятину. Подъехав к месту ДТП, мужчина пытался оформиться для получения страховой выплаты. Однако позже прибыли сотрудники ДПС и, осмотрев повреждения, ему отказали. Вмятина на Сamry не соответствовала характеру произошедшей аварии. Мужчине ничего не оставалось, как покинуть место ДТП.