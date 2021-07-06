Угонщик застрял в ручье
Ночью 4 июля в полицию обратился 36-летний житель Улан-Удэ. Он рассказал, что его рабочий автомобиль был угнан, пока он находился в гостях у знакомого. Машину мужчина припарковал рядом с домом приятеля и ушёл, оставив ключ от авто в замке зажигания. Также он не запер двери машины, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Впоследствии угнанный автомобиль сам же мужчина нашёл на той же улице застрявшим в ручье.
Сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» задержали подозреваемого – 31-летнего сельчанина. Мужчина приехал в Улан-Удэ из района, остановившись у родственников. По случаю рождения ребёнка он распивал с друзьями спиртное.
Проснувшись после застолья и не застав товарищей, он пошёл искать их на реку. А чтобы добраться до реки быстрее, угнал встретившуюся на пути машину, двери которой оказались не заперты. Однако, проехал несколько сотен метров, застрял в ручье и бросил автомобиль.
Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление. Не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».
В Улан-Удэ мужчина угнал машину, чтобы найти друзей
Происшествия, Фото:
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