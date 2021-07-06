В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина решил поживиться, узнав о смерти хозяйки дома



В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который проник в охраняемую квартиру.



Несколько дней назад умерла хозяйка, и дом пустовал. Узнав об этом, мужчина решил поживиться. Он залез в пустующий дом, взломав входную дверь. Однако там сработала охранная сигнализация.



Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обыскала периметр дома и прилегающую территорию. При осмотре участка был обнаружен правонарушитель. Мужчина прятался за хозяйственной постройкой, возле него лежал мешок с похищенным имуществом.



Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии

