В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев

Мужчина решил поживиться, узнав о смерти хозяйки дома
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который проник в охраняемую квартиру.
Несколько дней назад умерла хозяйка, и дом пустовал. Узнав об этом, мужчина решил поживиться. Он залез в пустующий дом, взломав входную дверь. Однако там сработала охранная сигнализация.
Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обыскала периметр дома и прилегающую территорию. При осмотре участка был обнаружен правонарушитель. Мужчина прятался за хозяйственной постройкой, возле него лежал мешок с похищенным имуществом.
Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии
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Происшествия, Фото:
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