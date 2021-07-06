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В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев

В Бурятии домушник не смог спрятаться от росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина решил поживиться, узнав о смерти хозяйки дома

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который проник в охраняемую квартиру.

Несколько дней назад умерла хозяйка, и дом пустовал. Узнав об этом, мужчина решил поживиться. Он залез в пустующий дом, взломав входную дверь. Однако там сработала охранная сигнализация.

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обыскала периметр дома и прилегающую территорию. При осмотре участка был обнаружен правонарушитель. Мужчина прятался за хозяйственной постройкой, возле него лежал мешок с похищенным имуществом.

Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии
кража Росгвардия

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