Четырёхлетний мальчик скончался в больнице
Днём 3 июля в Закаменской центральной районной больнице скончался четырёхлетний мальчик, которого незадолго до этого привезли с обширными повреждениями головы из соседней деревни.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В совершении преступления подозревается 49-летний дед покойного ребёнка. Он, по версии следствия, уронил на мальчика бревно во время ремонта трактора.
3 июля мужчина чинил трактор. В дальнем конце придомового участка он взвалил на плечо тяжёлое бревно, которое хотел использовать в качестве рычага, чтобы приподнять кабину. На полпути к трактору мужчина решил отдохнуть от ноши. Не осмотрев пространство возле себя, не заметив рядом маленького внука, он скинул с плеча бревно. Оно упало на малыша.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
В следственном управлении отмечают, что большинстве происшествий с детьми происходят ввиду неосмотрительности взрослых. Растёт число несчастных случаев с детьми в быту, при падениях из открытых окон квартир, на водоёмах и в других схожих условиях.
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
Происшествия, Фото:
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