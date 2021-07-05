Крупная технологическая авария произошла этой ночью
В Улан-Удэ с самого утра возникли перебои с электроэнергией. На отключение электричества жалуются жители улиц Ключевская, Жердева, Щумяцкого, Тобольская, Крылова, Мокрова, а также посёлков Восточный, Светлый, 140а квартала и др.
В паблике ves_ulan_ude_ жители 40-х кварталов рассказывают, что электроэнергии нет с утра, затем в обед её возвращали, а вскоре снова отключили. Горожане оставляют возмущённые комментарии:
«В 43 и в 44 квартале нет света с шести утра! Что за издевательство над людьми?! Не поесть, ни чай не попить! Сижу в машине телефон заряжаю»,
«На Жердева света с пяти часов утра нет, даже не предупреждают. Животные в аквариуме задыхаются. Покушать приготовить проблема»,
«Когда свет нормально включат? Ни поесть, ни попить. Пожилой человек голодный сидит»,
«В магазинах требуют оплату наличными, банкоматы не работают!»,
«В 43 и 44 кварталах до сих пор нет света, холодильники давно текут!»
Как выяснилось, к «концу света» в Улан-Удэ привела крупная авария.
- Ночью произошла крупная технологическая авария - вышли из строя кабельные линии от подстанции «Сосновая». Работают все бригады. Кабели заменили, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.
В комитете уточнили, что ориентировочное время включения электроэнергии – в течение часа.
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Происшествия, Фото:
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