В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту травмирования ребёнка в улусе Дабатуй Бичурского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок коснулся рукой оголённого провода, находящегося под напряжением. В момент происшествия мальчик катался на велосипеде и его заметил прохожий. Ребёнок получил ожог тела 10%, его доставили в больницу.
- Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о содержании линий электропередач предприятием электросетевого хозяйства. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту несчастного случая с ребёнком
Происшествия, Фото:
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