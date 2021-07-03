 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июля

02 июля

Популярное

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту несчастного случая с ребёнком

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту несчастного случая с ребёнком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту травмирования ребёнка в улусе Дабатуй Бичурского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок коснулся рукой оголённого провода, находящегося под напряжением. В момент происшествия мальчик катался на велосипеде и его заметил прохожий. Ребёнок получил ожог тела 10%, его доставили в больницу.

- Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о содержании линий электропередач предприятием электросетевого хозяйства. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура несчастный случай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 03.07.2021
С начала сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров
Пожилой житель Бурятии украл телефон и сам его вернул
Пожилой житель Бурятии украл телефон и сам его вернул
Происшествия, 03.07.2021
Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения
В Бурятии горел гараж
В Бурятии горел гараж
Происшествия, 03.07.2021
Огонь повредил стены и личные вещи
В Бурятии пожар оставил семью без дома
В Бурятии пожар оставил семью без дома
Происшествия, 03.07.2021
Жильцы поселились у родственников  
В Улан-Удэ в ДТП погиб пассажир «Хонды»
В Улан-Удэ в ДТП погиб пассажир «Хонды»
Происшествия, 03.07.2021
Водитель иномарки получил травмы 
В Бурятии виновник ДТП соврал об угоне авто
В Бурятии виновник ДТП соврал об угоне авто
Происшествия, 03.07.2021
Автомобилист снёс дорожный знак
В Улан-Удэ скончалась женщина, избитая грабителем
В Улан-Удэ скончалась женщина, избитая грабителем
Происшествия, 02.07.2021
Перед смертью женщина успела встретиться с полицейскими и рассказать о нападении
Подозреваемого в кражах решёток в Иркутске задержали в Бурятии
Подозреваемого в кражах решёток в Иркутске задержали в Бурятии
Происшествия, 02.07.2021
Сообщения о многочисленных хищениях ливневых решёток поступили в начале июня
В Иркутской области водитель мопеда сбил девочку и скрылся
В Иркутской области водитель мопеда сбил девочку и скрылся
Происшествия, 02.07.2021
Виновника аварии полиция призывает явиться в отдел
В Бурятии возбудили уголовное дело о фальшивом сертификате вакцинации
В Бурятии возбудили уголовное дело о фальшивом сертификате вакцинации
Происшествия, 02.07.2021
Работник планировал предъявить фальшивую справку работодателю
Мошенников, продавших виртуальные шины и диски жителям Иркутской области, поймали
Мошенников, продавших виртуальные шины и диски жителям Иркутской области, поймали
Происшествия, 02.07.2021
В Иркутской области от их деятельности пострадали как минимум 14 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^