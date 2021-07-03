Ребёнок доставлен в больницу
28 июня в Бичурском районе Бурятии от удара током пострадал 9-летний ребёнок. Об инциденте сообщили в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».
Здесь же рассказали некоторые подробности произошедшего. Ребёнок ехал на велосипеде и коснулся провода ВЛ-10 кВ, провисшего над землей в результате выпадения изолятора на анкерной опоре. Пострадавшего доставили в Бичурскую центральную районную больницу. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное - ожог тканей 10%.
О происшествии сообщил местный житель.
Организовано расследование.
В Бурятии от удара током пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
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