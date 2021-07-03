В Бурятии от удара током пострадал ребёнок

Ребёнок доставлен в больницу



28 июня в Бичурском районе Бурятии от удара током пострадал 9-летний ребёнок. Об инциденте сообщили в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».



Здесь же рассказали некоторые подробности произошедшего. Ребёнок ехал на велосипеде и коснулся провода ВЛ-10 кВ, провисшего над землей в результате выпадения изолятора на анкерной опоре. Пострадавшего доставили в Бичурскую центральную районную больницу. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное - ожог тканей 10%.



О происшествии сообщил местный житель.



Организовано расследование.

