Пожилой житель Бурятии украл телефон и сам его вернул





Вечером 28 июня в полицию города Северобайкальска обратилась работница магазина. Она заявила о краже сотового телефона стоимостью 11 тысяч рублей.Женщина рассказала, что занималась раскладкой товара и положила телефон на витрину. Отвлекшись на несколько минут, она не обнаружила оставленный гаджет и обратилась в полицию.По изъятым записям видеонаблюдения установлено, мобильный телефон стащил пожилой мужчина.По факту кражи возбуждено уголовное дело.На следующий день 70-летний мужчина пришёл в торговую точку и вернул похищенный телефон. Полицейским он признался, что в момент совершения преступления был пьян. Проснувшись наутро и предположив, что хозяйка обратилась в полицию, он решил отдать похищенное.Полицейские призывают граждан быть бдительными и не оставлять без присмотра ценные вещи.Если вы обнаружили на улице или в помещении кошельки, телефоны или иные ценности, необходимо передать их представителям службы безопасности, администрации или обратиться в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.