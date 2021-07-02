Перед смертью женщина успела встретиться с полицейскими и рассказать о нападении
В Улан-Удэ скончалась 54-летняя женщина, на которую напал в подъезде и сильно избил грабитель. Она умерла в больнице скорой медицинской помощи на следующий день после нападения. Перед смертью она успела дать показания полицейским.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло днём 27 июня. По версии следствия, 37-летний мужчина на остановке на улице Октябрьская увидел женщину, выходящую из своего автомобиля. Незаметно он последовал за ней и зашёл в подъезд.
В подъезде мужчина напал на жертву, сильно избил по голове, так что женщина потеряла сознание. Затем забрал ключи от иномарки из сумочки и угнал машину.
На угнанном автомобиле далеко преступнику уехать не удалось. Уже на улице Николая Петрова он попал в аварию, бросил машину и убежал.
Вскоре сотрудники полиции установили хозяйку разбитого автомобиля. Она рассказала полицейским, что произошло. Благодаря её показаниям грабитель был найден – это 37-летний житель ДНТ «Таёжный», ранее судимый за тяжкие преступления.
На следующий день потерпевшая, возвращаясь домой после встречи со следователем полиции, почувствовала себя плохо. Родственники доставили её в больницу. Однако травмы (перелом лицевых костей черепа и закрытая черепно-мозговая травма) оказались слишком серьёзными. Спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».
- На основании тех доказательств, которые следствием собраны в ходе первоначальных процессуальных мероприятий, мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. В отношении обвиняемого ранее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ скончалась женщина, избитая грабителем
Происшествия, Фото:
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