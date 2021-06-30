Мужчин «приманил» кедрач на монгольской стороне
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.
Двое жителей города Закаменск при сборе кедрового ореха в лесу увидели на монгольской стороне растущий кедрач. Мужчины незаконно пересекли государственную границу и оказались территорию Монголии. Вскоре их задержал монгольский пограничный наряд.
До суда один из мужчин скончался. Уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.
Второму мужчине суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жители Бурятии незаконно пересекли границу ради кедровых шишек
Происшествия, Фото:
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