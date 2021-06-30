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Жители Бурятии незаконно пересекли границу ради кедровых шишек

Жители Бурятии незаконно пересекли границу ради кедровых шишек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчин «приманил» кедрач на монгольской стороне

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Двое жителей города Закаменск при сборе кедрового ореха в лесу увидели на монгольской стороне растущий кедрач. Мужчины незаконно пересекли государственную границу и оказались территорию Монголии. Вскоре их задержал монгольский пограничный наряд.

До суда один из мужчин скончался. Уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Второму мужчине суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


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