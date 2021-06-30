Жители Бурятии незаконно пересекли границу ради кедровых шишек

Мужчин «приманил» кедрач на монгольской стороне



Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.



Двое жителей города Закаменск при сборе кедрового ореха в лесу увидели на монгольской стороне растущий кедрач. Мужчины незаконно пересекли государственную границу и оказались территорию Монголии. Вскоре их задержал монгольский пограничный наряд.



До суда один из мужчин скончался. Уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.



Второму мужчине суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





