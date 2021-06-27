От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений подросток отказался
В Ангарске в ходе преследования сотрудники ГИБДД задержали 14-летнего водителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Днём 25 июня на улице Декабристов водитель автомобиля «ВАЗ 2105» проигнорировал требование дорожных автоинспекторов об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Нарушитель неоднократно нарушал ПДД, создавая опасность для других водителей и пешеходов. После непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать машину и задержать лихача.
За рулем автомобиля оказался 14-летний подросток с явными признаками опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений юный «гонщик» отказался.
Авто помещено на арестплощадку.
Выяснилось, что подросток уже неоднократно попадал в поле зрение полиции за совершение правонарушений и состоит на профилактическом учете. Материалы по данному факту будут направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
В Ангарске 14-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, Фото:
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