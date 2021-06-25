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В Улан-Удэ на «зебре», где сбили женщину, не было разметки

В Улан-Удэ на «зебре», где сбили женщину, не было разметки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ГИБДД оставили соответствующий акт

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Жердева в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что за рулём Toyota Funcargo находилась 54-летняя женщина. Под колёсами оказалась 53-летняя женщина. Пострадавшую с ушибами и ссадинами была доставили в медицинское учреждение, после осмотра её отпустили домой.

- На месте ДТП выявлен недостаток в содержании улично-дорожной сети в виде отсутствия горизонтальной разметки, сотрудниками ГИБДД оставлен соответствующий акт, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего же с начала месяца зарегистрировано шесть ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах.
ДТП
 
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