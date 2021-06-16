В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС









От процедуры освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.



- Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителя составили пять административных материалов: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; за движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением; за проезд на запрещающий сигнал светофора; за непредоставление преимущества в движении пешеходу и за невыполнение требований об остановке, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 12 июня в Прибайкальском районе Бурятии

От процедуры освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.- Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителя составили пять административных материалов: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; за движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением; за проезд на запрещающий сигнал светофора; за непредоставление преимущества в движении пешеходу и за невыполнение требований об остановке, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 12 июня в Прибайкальском районе Бурятии пьяный лихач пытался скрыться от автоинспекторов . Чтобы его остановить, сотруднику ГИБДД пришлось стрелять по колёсам.

Вчера около 22.20 часов в дежурную часть ГИБДД обратились бдительные улан-удэнцы. Они сообщили, что на улице Корабельная находится автомобиль «БМВ», водитель которого явно пьян.На место был направлен экипаж ДПС. Водитель «БМВ» не подчинился требованиям полицейских об остановке и продолжил движение. Во время погони он не раз выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу безопасности для других людей.Автомобиль наряды ДПС заблокировали на улице Терешковой. Водитель был задержан.- За рулём «БМВ» находился 23-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле были два пассажира, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Водитель был так пьян, что на вопросы отвечал только мычанием.