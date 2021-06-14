Сотрудник ГИБДД сделал четыре выстрела
Днём 12 июня в Прибайкальском районе Бурятии автоинспекторы устроили погоню за лихачом. На автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан», в трёх километрах от села Ангир сотрудники ДПС заметили автомобиль «Тойота Королла», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться он не реагировал и попытался оторваться от сотрудников ГИБДД.
Полицейские организовали преследование. Во время погони автомобилист периодически выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу другим водителям.
В результате сотрудник ДПС применил табельное огнестрельное оружие. Сперва он сделал один предупредительный выстрел в безопасном направлении. Так как лихач не остановился, сотрудник ГИБДД трижды выстрелил по колёсам «Тойоты.»
Машина была остановлена. За рулём оказался пьяный 19-летний улан-удэнец, не имеющий водительских прав.
- В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет. Молодой человек привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии пьяного водителя остановили выстрелами по колёсам
Происшествия, Фото:
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