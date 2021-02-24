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Глава Бурятии о гибели двух подростков: «Водитель получит большой срок»

Глава Бурятии о гибели двух подростков: «Водитель получит большой срок»
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
Алексей Цыденов высказался о смертельном ДТП, унёсшем жизни двух подростков

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал смертельные ДТП, в которые случились вчера вечером в Улан-Удэ. В одной автоаварии погибли 16-летний парень и девушка, в другой – пенсионерка.

- Две трагедии случились вчера в городе. Пьяный сбил двух подростков насмерть в районе железнодорожного вокзала. И пенсионерка оступилась и попала под колёса маршрутки, - с этих слов начал свой пост Алексей Цыденов.

Он отметил, что виновника ДТП, погубившего подростков, задержали. Алексей Цыденов напомнил, что водителю грозит длительное лишение свободы.

- Он, с учётом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернёт. И никому легче от этого не станет, - написал глава Бурятии.

В под записью люди скорбят и высказывают слова соболезнования: «Ужасная трагедия!!! Примите глубокое соболезнования!!!», «Трагедия случилась, утрата невосполнима... Мужества и стойкости родителям погибших детей... не дай-то Бог пережить своих детей! Мои искренние соболезнования», «Ужасная трагедия».

Как сообщал «Байкал-Daily», авария, в котором погибли подростки, случилась в восьмом часу вечера. Автомобилист на высокой скорости сбил парня и девушку, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. На кадрах видео момента ДТП видно, что парень с девушкой начали идти, навстречу им шёл другой пешеход, однако водитель на «Лексусе», не сбавляя скорость, буквально снёс подростков. Встречный пешеход схватился за голову и поспешил на помощь пострадавшим детям. Они скончались на месте происшествия.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП, но позже был задержан. За рулём он следовал в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

Задержанный полицейскими подозреваемый мужчина не стал отрицать свою вину. На допросе он признался, что «сшибал кого-то», а скрылся с места аварии из-за того, что испугался.


Второе смертельное ДТП произошло спустя некоторое время после этой трагедии. Под колёса маршрутки попала пенсионерка. По словам очевидцев, 68-летняя женщина оступилась. Она погибла от полученных травм.



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