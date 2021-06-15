В Бурятии в лобовом столкновении погиб водитель

Поздним вечером 13 июня в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Лексус RX 350».
- 59-летний водитель автомобиля «Рено Логан», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», в 12 км от села Ташелан выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лексус», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель «Рено» скончался на месте аварии. По информации «Байкал-Dailу», он был жителем Улан-Удэ.
С травмами был госпитализирован в республиканскую больницу в Улан-Удэ водитель «Лексус RX 350». По предварительной информации, у него перелом руки.
Пассажирка «Лексуса» после осмотра врачами была отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии произошло 28 мая в Кяхтинском районе – погиб 21-летний водитель.