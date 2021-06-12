В Бурятии на пепелище обнаружили два трупа

Погибли пожилые супруги
В ночь с 11 на 12 июня в селе Алла Курумканского района Бурятии погибли два человека. Их останки были найдены на месте сгоревшего дома.
- На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Потушив возгорание, пожарные обнаружили останки двух человек, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Известно, что в доме жили два пенсионера: мужчина 1957 года рождения и женщина 1955 года рождения.
В результате пожара дом уничтожен полностью.
- Предположительная причина возгорания - неосторожность при курении, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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