В Бурятии на пепелище обнаружили два трупа









- Предположительная причина возгорания - неосторожность при курении, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ночь с 11 на 12 июня в селе Алла Курумканского района Бурятии погибли два человека. Их останки были найдены на месте сгоревшего дома.- На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Потушив возгорание, пожарные обнаружили останки двух человек, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Известно, что в доме жили два пенсионера: мужчина 1957 года рождения и женщина 1955 года рождения.В результате пожара дом уничтожен полностью.