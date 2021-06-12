Останки застреленного мужчины нашли на полигоне золотодобывающей компании
Следователи в Бурятии просят помочь с опознанием неизвестного убитого мужчины.
Человеческие костные останки нашли ещё 3 августа 2020 года в трёх километрах от села Ципикан Баунтовского района Бурятии. Страшную находку обнаружили на полигоне золотодобывающей компании.
Судебно-медицинские экспертизы показали, что тело принадлежит мужчине монголоидной расы, приблизительно 40-50 лет. В височной области черепа обнаружено отверстие, внутри черепа находился фрагмент пули. Пуля была выпущена из пневматического оружия 9 мм.
- Выполнена реконструкция внешнего облика - лица неизвестного потерпевшего. Однако до настоящего времени установить лиц, причастных к смерти неустановленного мужчины, не удалось, несмотря на проводимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство». Всех, кому известны любые обстоятельства происшествия, либо знакома личность изображенного на фотоиллюстрации мужчины, позвонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления), 8 (3012) 21-43-65 или 02 (102) (полиция).
В Бурятии нашли останки мужчины с пулей в голове
Происшествия, Фото:
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