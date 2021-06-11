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В Бурятии попались браконьеры с крупным уловом омуля

В Бурятии попались браконьеры с крупным уловом омуля
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Ущерб оценён в 1,2 млн рублей

Транспортные полицейские из Улан-Удэ во время операции «Нерест» поймали браконьеров с крупной партией омуля.

Возле села Исток Кабанского района Бурятии был остановлен легковой автомобиль, в прицепе которого везли 308 штук байкальского омуля. Рыбу браконьеры ловили с помощи запрещённых сетей.



- Задержаны трое местных жителей, ранее судимых за незаконную добычу биоресурсов. Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, составила более 1 миллиона 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

На мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

 

В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля (независимо от веса) составляет 7 280 рублей.


браконьерство омуль
 
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