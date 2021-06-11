Житель Бурятии попался на границе Китая с наркотиком

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил условный срок



Забайкальский районный суд вынес приговор по уголовному делу о изготовлении и хранении наркотических средств в отношении жителя Бурятии.



В феврале 2021 года мужчина на своём автомобиле выехал из Улан-Удэ в посёлок Забайкальск. Он планировал выехать в Китай через таможенный пост МАПП Забайкальск.



В Забайкальске он изготовил из верхушечных частей и листьев конопли гашишное масло, часть которого употребил. На следующий день прибыл на таможенный пост для прохождения границы. При досмотре в кармане куртки у него обнаружили наркотик со смесью табака.



После чего в ходе досмотра его машины мужчина добровольно выдал сотрудникам таможни ещё одну порцию гашишного масла.



Суд признал подсудимого виновным, назначил пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 10 тыс. рублей.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



