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Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП

Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Двое подростков после аварии оказались в больнице

Накануне, 10 июня, в Бурятии произошло очередное ДТП с несовершеннолетним водителем мопеда. Авария случилась в селе Шигаево Кабанского района. Около 17 часов дня 15-летний парень, не имеющий прав, возил на мопеде 14-летнюю девушку.

- На улице Партизанская 15-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии оба подростка получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу.

После ДТП в порыве гнева отец юного водителя поджёг мопед. Транспортное средство полностью уничтожено огнём.

Госавтоинспекция Бурятии обратилась с призывом к родителям не подвергать опасности своих детей и не покупать подросткам мопеды и скутеры. К управлению мототранспортом допускаются лица после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзамена в ГИБДД и получения соответствующего водительского удостоверения.

ДТП мопед Поджог
 
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