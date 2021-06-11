Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Двое подростков после аварии оказались в больнице



Накануне, 10 июня, в Бурятии произошло очередное ДТП с несовершеннолетним водителем мопеда. Авария случилась в селе Шигаево Кабанского района. Около 17 часов дня 15-летний парень, не имеющий прав, возил на мопеде 14-летнюю девушку.



- На улице Партизанская 15-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате аварии оба подростка получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу.



После ДТП в порыве гнева отец юного водителя поджёг мопед. Транспортное средство полностью уничтожено огнём.



Госавтоинспекция Бурятии обратилась с призывом к родителям не подвергать опасности своих детей и не покупать подросткам мопеды и скутеры. К управлению мототранспортом допускаются лица после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзамена в ГИБДД и получения соответствующего водительского удостоверения.



