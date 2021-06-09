Внедорожник сбил ребёнка в пятницу, 4 июня
Накануне вечером, 8 июня, в больнице скончался ребёнок, получивший тяжёлые травмы в результате наезда около села Сужа. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июня днём на автодороге «Иркутск – Чита» в километре от села Сужа в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на ребёнка 2012 года рождения. Его сбил водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Мальчик был госпитализирован в больницу с тяжёлыми травмами, в состоянии комы.
Позже стало известно, что дети без сопровождения взрослых играли около ручья, и один из мальчиков решил перебежать дорогу. Здесь его и сбил внедорожник.
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
Происшествия, Фото:
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