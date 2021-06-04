В Бурятии после взрыва на золотодобывающей шахте возбудили дело







Решается вопрос о назначении судебно-медицинской, взрывотехнической и иных экспертиз, для установления точной причины аварии, вызвавшей гибель рабочего.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в штольне в момент взрыва работали восемь человек. Семь из них смогли выбраться наружу самостоятельно. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов



Как сообщал «Байкал-Dailу», в штольне в момент взрыва работали восемь человек. Семь из них смогли выбраться наружу самостоятельно. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов принёс соболезнования семье погибшего проходчика и обещал оказать необходимую помощь пострадавшим.

В Бурятии по факту взрыва на золотодобывающем предприятии ООО «Рифей», унёсшего жизнь рабочего, возбудили уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.217 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, взрыв произошёл 3 июня в 12-м часу дня во время горных работ в штольне № 1 рудника «Владимирский» ООО «Рифей», расположенном около посёлка Самарта Окинского района. В результате взрыва погиб проходчик 5 разряда. Ему было 30 лет.- В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. В ближайшее время с участием профильных специалистов будет проведён детальный осмотр места происшествия в штольне, где непосредственно произошёл взрыв, - сообщили в следственном управлении.