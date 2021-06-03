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Глава Бурятии выразил соболезнования семье погибшего в результате взрыва

Глава Бурятии выразил соболезнования семье погибшего в результате взрыва
Власть, 
Из штольни смогли выбраться семь человек

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал трагическое происшествие в Окинском районе республики. Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв произошёл на золотодобывающей шахте, погиб один рабочий. «Интерфакс» отмечает, что произошла самопроизвольная детонация взрывчатки на руднике. 

- Сегодня в 30 километрах от Самарты в Окинском районе на Владимирском руднике компании «Рифей» произошёл взрыв. В штольне работали восемь человек, семь человек эвакуировались самостоятельно, один человек, к сожалению, погиб. Работает горноспасательная служба, ведётся расследование. Будут сделаны соответствующие выводы, и приняты меры, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также глава республики выразил соболезнования близким погибшего. 

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил Алексей Цыденов. 

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