Глава Бурятии выразил соболезнования семье погибшего в результате взрыва

Из штольни смогли выбраться семь человек
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал трагическое происшествие в Окинском районе республики. Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв произошёл на золотодобывающей шахте
, погиб один рабочий. «Интерфакс» отмечает, что произошла самопроизвольная детонация взрывчатки на руднике.
- Сегодня в 30 километрах от Самарты в Окинском районе на Владимирском руднике компании «Рифей» произошёл взрыв. В штольне работали восемь человек, семь человек эвакуировались самостоятельно, один человек, к сожалению, погиб. Работает горноспасательная служба, ведётся расследование. Будут сделаны соответствующие выводы, и приняты меры, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также глава республики выразил соболезнования близким погибшего.
Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил Алексей Цыденов.
Из штольни смогли выбраться семь человек
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