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В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы

В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы
Происшествия,  Фото:screenshot ves_ulan_ude_
Пассажиры заметили бесхозную коробку

Накануне вечером в районе остановки «Жили-были» на Мелькомбинате в Улан-Удэ был остановлен микроавтобус. В нём обнаружили бесхозную коробку, которая вызвала подозрения у пассажиров. Водитель высадил всех, к месту прибыли сотрудники экстренных служб. Близлежащую территорию оцепили.

Видеокадрами с места произошедшего поделились в паблике ves_ulan_ude_

- Ждём сапёров. Не забывайте свои вещи, не создавайте лишних проблем, - обратились здесь к пользователям Сети.



В пресс-службе Росгвардии Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что бесхозный предмет не представлял опасности – коробка оказалось пустой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта оцепляли площадь Советов из-за коробки с обувью. В том же месяце в автобусе обнаружили бесхозный пакет. Пассажиров автобуса высадили, а силовики оцепили часть дорогу у остановки «Наран» на улице Борсоева. В подозрительном пакете также оказалась пара кем-то забытых ботинок.

В марте 2019 года оцепляли часть улицы Ленина в районе площади Советов. Переполох также возник из-за бесхозной коробки.

Росгвардия угроза взрыва автобус
 
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