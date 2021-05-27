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В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса

В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Микроавтобус опрокинулся после столкновения

Накануне днём, 26 мая, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Столкнулись автомобили «Ниссан X-Trail» и микроавтобус «Тойота Хайс».

- На 296 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе посёлка Сухой Ручей 36-летний водитель автомобиля «Ниссан X-Trail», поворачивая налево, совершил столкновение с попутно следующей «Тойота Хайс», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП получила травмы 13-летняя девочка - пассажирка микроавтобуса. Она была госпитализирована в медучреждение.


Как сообщал «Байкал-Daily», за день до этого, 25 мая, в Селенгинском районе Бурятии погибли мотоциклист и его пассажир.

ДТП, в котором пострадал ребёнок, до этого было зафиксировано неделю назад в Улан-Удэ. На улице Николая Петрова на «зебре» была сбита 11-летняя девочка.


ДТП
 
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