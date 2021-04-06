Улан-удэнка заговорилась по телефону и потеряла сына

Мать потеряла сына, когда забирала его из детского сада



В Улан-Удэ росгвардейцы нашли потерявшегося ребёнка. Четырёхлетний мальчик убежал от матери, когда она забирала его из садика.



- Накануне вечером в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что её четырёхлетний сын потерялся, когда она забирала его из садика и заговорилась по телефону. Женщина сообщила, что полчаса сама искала ребёнка, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



На поиски пропавшего ребёнка были ориентированы все наружные наряды Росгвардии и МВД. Правоохранители немедленно приступили к отработке прилегающей территории детского сада по улице Трубачеева.



В ходе поиска росгвардейцы обнаружили на соседней улице мальчика, рядом с которым стоял мужчина. Как выяснилось, мужчина обратил внимание на одиноко идущего ребёнка. Он отвел его с проезжей части и сообщил в полицию о произошедшем.



Сотрудники вневедомственной охраны вернули сына матери и доставили их в полицию. Инспекторы ОДН Октябрьского района привлекли мать к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



Росгвардейцы выразили благодарность случайному прохожему за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию.

