Мать потеряла сына, когда забирала его из детского сада
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли потерявшегося ребёнка. Четырёхлетний мальчик убежал от матери, когда она забирала его из садика.
- Накануне вечером в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что её четырёхлетний сын потерялся, когда она забирала его из садика и заговорилась по телефону. Женщина сообщила, что полчаса сама искала ребёнка, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На поиски пропавшего ребёнка были ориентированы все наружные наряды Росгвардии и МВД. Правоохранители немедленно приступили к отработке прилегающей территории детского сада по улице Трубачеева.
В ходе поиска росгвардейцы обнаружили на соседней улице мальчика, рядом с которым стоял мужчина. Как выяснилось, мужчина обратил внимание на одиноко идущего ребёнка. Он отвел его с проезжей части и сообщил в полицию о произошедшем.
Сотрудники вневедомственной охраны вернули сына матери и доставили их в полицию. Инспекторы ОДН Октябрьского района привлекли мать к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Росгвардейцы выразили благодарность случайному прохожему за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Улан-удэнка заговорилась по телефону и потеряла сына
Общество, Фото:
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