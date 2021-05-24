 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии уйдёт в суд дело о гибели пожарного, спасавшего кошку

В Бурятии уйдёт в суд дело о гибели пожарного, спасавшего кошку
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Операция по снятию кошки со столба окончилась трагедией

В Бурятии перед судом предстанет начальник заиграевской пожарной части №19. Он ответит за гибель пожарного, погибшего при снятии кошки со столба.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ноябре 2020 года в посёлке Заиграево.

В то утро пожарные решили спасти кошку, залезшую на электроопору. Об этом просила местная жительница. На место выехали начальник пожарной части, 22-летний пожарный и водитель.

На месте сотрудники установили лестницу, после чего молодой пожарный поднялся к вершине столба, где сидела кошка. При этом, по данным следствия, перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач. Не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии, пришли к выводу следователи.

Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз. 22-летний молодой человек впал в кому и спустя короткое время скончался в больнице.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Начальник пожарной части обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По этой статье грозят принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.


смерть пожарные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии уйдёт в суд дело о гибели пожарного, спасавшего кошку
В Бурятии уйдёт в суд дело о гибели пожарного, спасавшего кошку
Происшествия, 24.05.2021
Операция по снятию кошки со столба окончилась трагедией
Житель Братска перевёл мошенникам миллион рублей
Житель Братска перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, 24.05.2021
За три дня жители лишились более шести миллионов рублей
В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство
В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство
Происшествия, 24.05.2021
Следователи начали доследственную проверку
Читинец угнал трактор, чтобы покататься
Читинец угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия, 24.05.2021
Угонщик трактора попал в ДТП
В Бурятии из-за поджога сгорела крыша дома
В Бурятии из-за поджога сгорела крыша дома
Происшествия, 24.05.2021
Жильцы дома временно отправились к родственникам
В Бурятии пожар оставил без крова две семьи
В Бурятии пожар оставил без крова две семьи
Происшествия, 24.05.2021
Одна из семей, лишившаяся жилья, многодетная
В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников
В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников
Происшествия, 24.05.2021
«Чёрные» лесорубы долгое время ехали задним ходом, надеясь оторваться. ВИДЕО
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
Происшествия, 24.05.2021
Медведей могут привлекать незаконные свалки вблизи поселений
В Забайкалье запросили 19 лет для парня, обвиняемого в убийстве подростка
В Забайкалье запросили 19 лет для парня, обвиняемого в убийстве подростка
Происшествия, 24.05.2021
Мать погибшего попросила о пожизненном лишении свободы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^