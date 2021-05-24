В Бурятии уйдёт в суд дело о гибели пожарного, спасавшего кошку

В Бурятии перед судом предстанет начальник заиграевской пожарной части №19. Он ответит за гибель пожарного, погибшего при снятии кошки со столба.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ноябре 2020 года в посёлке Заиграево.
В то утро пожарные решили спасти кошку, залезшую на электроопору. Об этом просила местная жительница. На место выехали начальник пожарной части, 22-летний пожарный и водитель.
На месте сотрудники установили лестницу, после чего молодой пожарный поднялся к вершине столба, где сидела кошка. При этом, по данным следствия, перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач. Не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии, пришли к выводу следователи.
Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз. 22-летний молодой человек впал в кому и спустя короткое время скончался в больнице.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Начальник пожарной части обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По этой статье грозят принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.