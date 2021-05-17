Экс-директора МУП «Ангарский трамвай» посадили почти на пять лет

Бывший директор МУП получил взятку в 1,4 млн



Суд вынес приговор бывшему директору МУП «Ангарский трамвай». Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.



- С 2018 по 2020 года директора МУП «Ангарский трамвай» по своему требованию систематически получал взятки от представителя компании, занимающейся приобретением металлолома. Сумма взятки составила чуть более 1,4 млн рублей, планировал же он получить не менее 2 млн рублей. За получаемое денежное вознаграждение директор МУП заключал договоры купли-продажи лома чёрных и цветных металлов и осуществлял попустительство по службе в рамках заключенных договоров, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Ранее был наложен арест на недвижимое имущество экс-директора в общей сумме 14,5 млн рублей.



Приговором Ангарского городского суда осуждённому назначено 4 года 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

