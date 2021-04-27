Житель Бурятии во время застолья палил из обреза

Сотрудники задержали подозреваемого по месту его жительства. Задержанный, 28-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции.







В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии местный житель устроил пальбу в жилом доме. Об этом очевидцы сообщили в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские.Выяснилось, что во время застолья один из гостей в ходе конфликта выстрелил из принесённого с собой обреза в пол. После мужчина убежал.В ходе обыска во дворе дома в сарае было обнаружено спрятанное незаконное оружие. Результаты экспертизы показали, что оружие является обрезом винтовки ТОЗ-8М.В ходе расследования установлено, что обрез огнестрельного оружия остался от умершего деда. Однако мужчина не сдал его в соответствии с законодательством, а оставил себе.По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.