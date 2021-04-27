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Житель Бурятии во время застолья палил из обреза

Житель Бурятии во время застолья палил из обреза
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Оружие мужчине досталось от умершего деда

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии местный житель устроил пальбу в жилом доме. Об этом очевидцы сообщили в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские.

Выяснилось, что во время застолья один из гостей в ходе конфликта выстрелил из принесённого с собой обреза в пол. После мужчина убежал.

Сотрудники задержали подозреваемого по месту его жительства. Задержанный, 28-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции.


В ходе обыска во дворе дома в сарае было обнаружено спрятанное незаконное оружие. Результаты экспертизы показали, что оружие является обрезом винтовки ТОЗ-8М.

В ходе расследования установлено, что обрез огнестрельного оружия остался от умершего деда. Однако мужчина не сдал его в соответствии с законодательством, а оставил себе.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
стрельба Росгвардия
 
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