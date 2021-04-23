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Жителя Бурятии задержали за изготовлением гашиша

Жителя Бурятии задержали за изготовлением гашиша
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
О любителе наркотиков в полицию сообщил аноним

На днях поздно вечером в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в гараже в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии изготавливают наркотики. Информация была передана группе задержания вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Прибывшие на указанный адрес росгвардейцы и полицейские застали мужчину за изготовлением гашиша. С места преступления изъяты бутылки из-под растворителя, ёмкость с замоченной в нём массой растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Задержанный 36-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, доставлен в отдел полиции. По результатам экспертизы, вес запрещённого вещества составил около 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело.




наркотики Росгвардия
 
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