О любителе наркотиков в полицию сообщил аноним
На днях поздно вечером в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в гараже в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии изготавливают наркотики. Информация была передана группе задержания вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Прибывшие на указанный адрес росгвардейцы и полицейские застали мужчину за изготовлением гашиша. С места преступления изъяты бутылки из-под растворителя, ёмкость с замоченной в нём массой растительного происхождения с характерным запахом конопли.
Задержанный 36-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, доставлен в отдел полиции. По результатам экспертизы, вес запрещённого вещества составил около 100 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
Жителя Бурятии задержали за изготовлением гашиша
Происшествия, Фото:
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