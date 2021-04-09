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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Толчки от землетрясения в Бурятии ощутили в Иркутске

Ночью 8 апреля в Кабанском районе Бурятии произошло небольшое землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, оно произошло в 00:37.

Толчки ощущались в посёлке Каменске, где интенсивность была 2-3 балла. Также колебания силой 2 балла почувствовали в Иркутске.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее, 31 марта, в Иркутской области и Закаменском районе Бурятии ощущалось монгольское землетрясение.

Наиболее сильное сейсмическое событие - магнитудой 7 - произошло в Монголии 12 января 2021 года. Тогда ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.

Всего с учётом афтершоков в Монголии произошло более 240 сейсмособытий.

Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.


землетрясение
 
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